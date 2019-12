Puigdemont anuncia que «ben aviat» serà a «terres catalanes»

L'expresident Carles Puigdemont ha anunciat que "ben aviat" estarà per "terres catalanes". Així ho ha comunicat a través d'una publicació d'Instagram, on Puigdemont ha celebrat el seu 57 aniversari i ha escrit "... i ja en són 57! Ens veiem ben aviat per terres catalanes!"Puigdemont ha fet aquest comentari pocs dies després del pronunciament del TJUE sobre la immunitat parlamentària de Junqueras, que de rebot, podria fer que tant ell com Toni Comí també tinguéssin immunitat en cas de rebre l'acte d'eurodiputats. Fet molt probable, sobretot després que la Fiscalía ja comenci a dubtar que sigui necessari acatar la Constitcuió per poder ocupar un seient al Parlament europeu.

