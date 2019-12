Torna a haver-hi una altra esllavissada a la C-13

Una pedra de grans dimensions ha caigut aquest diumenge al migdia a la C-13 al congost de Camarasa (Noguera), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'incident s'ha rebut a les 12.15 hores al quilòmetre 45,7 de la C-13, just després del pont del Pastor sobre el riu Segre.El despreniment de la roca no ha afectat cap vehicle i els Mossos d'Esquadra donen pas alternatiu a la zona amb mig quilòmetre de congestió. La mateixa C-13 es troba tallada a uns 100 quilòmetres de distància direcció nord, entre Rialb i Llavorsí, per un despreniment de roques i l'esfondrament de part d'un talús al quilòmetre 141,5.

