VÍDEO Presó per a quatre membres d'un grup especialitzat en robatoris amb força a domicilis

Els Mossos d'Esquadra van desarticular el 18 de desembre un grup criminal responsable de 27 robatoris amb força a domicilis de Terrassa, Sant Esteve Sesrovires, Cerdanyola del Vallès, Llinars del Vallès i Tona. L'operatiu policial s'ha saldat amb la detenció de quatre dels sis membres de l'organització delictiva –quatre homes d'entre 34 i 32 anys- mentre que els altres dos haurien fugit de l'estat espanyol. Després de prestar declaració han ingressat a presó.La investigació es va iniciar el 25 d'octubre, quan diversos veïns van alertar al 112 que havien vist un home amb una actitud estranya al parc comunitari d'uns dels immobles. Un agent fora de servei també la va detectar i es va apropar per identificar-lo, però aquest en veure's sorprès el va empentar i va intentar fugir del lloc. El policia, però, el va reduir fins que una patrulla va arribar i se'l va emportar detingut.Els policies van determinar que l'home acompanyava a unes altres dues persones que havien violentat dos pisos. Els lladres havien escalat pels balcons, havien forçat les portes exteriors i s'havien endut joies, diners i altres objectes de valor dels dos domicilis. Fruit de la investigació els agents van constatar que els tres homes formarien part d'un grup criminal integrat per sis persones, especialitzat a cometre aquest tipus de fets delictius. Només tres membres del grup es desplaçaven en vehicle fins a la zona escollida per actuar. Un feia les tasques de conductor, mentre que els altres dos vestits amb roba fosca s'amagaven a la part posterior del cotxe, per tal de no ser detectats per les càmeres de seguretat que trobessin durant el desplaçament.Un cop havien arribat a la zona escollida, feien una parada en una zona boscosa o aïllada dels habitatges escollits per assaltar. En aquest moment i aprofitant les últimes hores de sol del dia, les dues persones que estaven amagades als seients posteriors baixaven del vehicle per aproximar-se a peu fins als objectius. El conductor marxava i s'esperava durant hores, en una àrea allunyada del punt d'arribada, mentre els altres violentaven els domicilis.El punt de recollida l'establien en un lloc diferent del d'arribada, a prop d'una via ràpida de sortida i de difícil detecció per patrulles i controls policials. Després els tres lladres, amb el botí, tornaven al seu domicili del carrer Perafita de Barcelona.El mateix 18 de desembre els policies van realitzar l'entrada i escorcoll en aquest domicili. Al pis es van localitzar diferents objectes i indicis que relacionarien els arrestats amb uns altres 25 robatoris en diferents domicilis de les localitats del Vallès Occidental, Baix Llobregat i Osona. Els quatre arrestats, després d'haver passat a disposició judicial, es troben en presó provisional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor