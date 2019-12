Nicolás Redondo, sobre el PSC: «És perjudicial per a un projecte d'esquerres i nacional»

L'exdirigent del Partit Socialista d'Euskadi, Nicolás Redondo, ha carregat contra el PSC, assegurant que és "un element perjudicial per a un projecte d'esquerres i nacional", perquè defensa "polítiques identitàries" que són "incompatibles amb la llibertat, la igualtat, la raó i el cosmopolitisme". "Com pot algú creure que són progressistes?", s'ha preguntat en una entrevista amb Europa Press.Redondo ha advertit que la política identitària, "quan és utilitzada per les classes dirigents", és "absolutament incompatible amb la igualtat, perquè defensa privilegis"; amb la llibertat individual, perquè divideix entre "els nostres" i "els enemics"; amb el "cosmopolitisme, perquè és una política de poble" i amb la raó, perquè utilitza els sentiments.Ha avisat que el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, "té tot el dret a demanar una nació de nacions", encara que com ha reconegut "no sé el que és però ell sembla que sí que ho sap ". Els socialistes, ha continuat, li haurien d'exigir "que sigui coherent i digui que si Espanya es converteix en una nació de nacions la Constitució del 78 ha deixat d'existir".En aquest sentit, ha apuntat cap als barons del PSOE: "Ningú està profundament en desacord amb el que diu" i ha continuat que si "tots són capaços d'assimilar que Iceta tingui mig colonitzat al PSOE" i que, amb la seva aposta per la "nació de nacions", pugui dir com es defineixen a si mateixos els espanyols. "O és que tenen a Iceta per una persona insubstancial?". Ha recordat que quan les direccions a la seu de Ferraz eren fortes, des del punt de vista intel·lectual i dels seus suports, el PSC "no representava cap perill" i davant Felipe González i Alfonso Guerra "personatges tan importants com (Joan) Maragall o (Raimon ) Obiols eren simples adorns ".Davant el possible pacte entre PSOE i ERC per formar Govern a l'Estat ha avisat que "el silenci mai és bo, ni per disciplina ni per lleialtat". Redondo ha assenyalat que ell es va quedar "molt sol" defensant que al País Basc el PSOE hauria de pactar amb el PP, "perquè el PNB estava més a prop dels que donaven legitimitat a ETA que de les víctimes", però després el temps li va donar la raó. Per això, ha manifestat que "això em porta a poder dir que són més lleials els que aixequen la veu que els que s'amaguen en el silenci".En la mateixa línia, ha dit que el fet que els republicans "situïn a l'Advocacia de l'Estat en un àmbit de negociació política" és una cosa que ens acosta "als països bolivarians". Al seu parer, aquests lletrats "es resisteixen a ser manipulats", però ha apreciat que pel fet que tinguin sobre ells el focus polític "porta a l'afebliment de l'Estat".

