La Cambra estudia denunciar les empreses que van traslladar la seu de forma irregular

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha anunciat que s'estan plantejant denunciar als tribunals les empreses que a partir d'octubre del 2017 van traslladar la seu social fora de Catalunya. El motiu és que les companyies van prendre aquesta mesura sense un "mínim d'estructura" a la nova ubicació, fet que suposaria un frau de llei.De moment, però, esperaran si alguna empresa d'aquestes retorna a Catalunya com sembla.Per altra banda Canadell ha admès que Canadell no descarta fer el salt a la política, i en cas de fer-ho, voldria ser a un càrrec "d'acció" que no pas de representació. Ara bé, això ja ho deixaria per quan el panorama polític s'hagi "aclarit" una mica més, tot i que no es veu fent política dins de l'estat espanyol.En una entrevista al diari Ara , del seu present diu que el càrrec li va com "anell al dit" perquè és un "home d'empresa i de país, i aquí les dues coses es troben". D'aquí un any i mig serà substituït per Mònica Roca i aleshores canviarà "la intensitat de la representació per la de l'acció". "Estic pràcticament tot el dia representant la Cambra, però no puc fer gaires coses perquè no tinc temps; el que m'agrada és l'acció, i els segons dos anys me'ls passaré fent coses", explica.De fet, no descarta passar a la política en un "càrrec d'acció", no pas de representació. Així, acceptaria un càrrec de conseller, perquè fa les dues coses, però no pas el de president de la Generalitat, que "representa massa". Tot i així, matisa que no es veu fent política dins de l'estat espanyol, però el salt es podria produir quan "s'hagi aclarit una mica el panorama".Sobre la seva arribada al capdavant de la Cambra diu que ha estat més fàcil del que pensava pel que fa a la relació amb les grans empreses que inicialment van mostrar reticències a la seva postura independentista. Tot i això, assegura que si les anomenades '14 cadires de plata' no volen pagar la seva contribució actual, creu que no seria cap gran obstacle econòmic, perquè entre totes aporten un milió d'euros d'un pressupost global de la cambra de més de 20 milions i que aquest 2019 ha tingut superàvit. De fet, Canadell espera que la futura llei de cambres permeti substituir aquestes grans empreses per 14 agrupacions o gremis.En canvi, és molt crític amb l'oposició que fan els excandidats Enric Crous i José María Torres, ja que Torres forma part del ple de la Cambra en representació de Pimec. "Seria molt lleig" si Torres fes "campanya electoral fent servir una cadira que li dona Pimec", conclou.Canadell també és crític amb les empreses que l'octubre del 2017 van traslladar la seu social fora de Catalunya però no tenen un "mínim d'estructura" a la nova ubicació. Per això, no descarta denunciar l'incompliment de la llei als tribunals, però de moment esperaran els moviments d'algunes empreses "que es plantegen tornar".

