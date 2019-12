Continua la recerca de l'home desaparegut a Santa Maria de Palautordera

Més d'un centenar de persones distribuïdes en diversos grups continuen des de primera hora d'aquest matí amb el dispositiu de recerca que s'ha muntat per intentar localitzar Francisco Quesada, un veí de la urbanització Can Bosc de Santa Maria de Palautordera. Té 85 anys, mobilitat reduïda i està desaparegut des de la tarda del divendres d'aquesta setmana.La recerca s'està fent per tota la urbanització i els voltants. Tal com ha explicat Xavier Renart, sergent dels Bombers de la Generalitat responsable de l'operatiu, "no es tracta de fer una recerca ràpida sinó de qualitat, per tant no hi ha cap límit de temps".Avui, com els darrers dos dies, s'ha muntat un ampli dispositiu amb 14 dotacions dels Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local Creu Roja, Protecció Civil de Santa Maria de Palautordera i més d' un centenar de voluntaris arribats de diversos municipis que s'han concentrat al local social de la urbanització de Can Bosc.L'avís de la desaparició es va rebre a les 21.34 hores de divendres quan un familiar va alertar que l'ancià no havia tornat a casa seva. Mossos i Bombers van fer una primera batuda per zona urbana fins a les 03.00 hores de la matinada i dissabte al matí es va reprendre el dispositiu ampliant el radi de recerca als polígons industrials del municipi i a un bosc que hi ha a tocar d'una benzinera.Les 14 dotacions dels Bombers van comptar amb efectius dels GRAE, el grup de recerca caní, el grup operatiu de suport i Punt de Trànsit. Els Mossos hi ha treballat amb patrulles de seguretat ciutadana, unitat canina i l'helicòpter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor