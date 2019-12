Els operaris treballen contra rellotge per reobrir parcialment la C-13 aquest diumenge al vespre

Els operaris treballen a contrarellotge aquest diumenge per reobrir parcialment la C-13 en les properes hores. La via porta ja més de 36 hores bloquejada entre Rialp i Llavorsí per una esllavissada de roques i l'esfondrament de part d'un talús. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha confirmat que es mantenen les previsions d'obertura "per la tarda-vespre" i que s'habilitarà un carril de pas alternatiu a la zona, al quilòmetre 141,5 de la C-13."Pel pas alternatiu falten hores, però per una mobilitat normal a la via –amb dos carrils definitius- diria que setmanes", ha comentat Calvet al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. Calvet ha avançat també que s'estan estudiant solucions més definitives com alguna 'visera' o galeria en alguns dels punts més compromesos de la C-13, "però això ja estaríem parlant de mesos"."Quan tinguem obert el pas alternatiu això ens permetrà treballar en el talús, que s'ha d'acabar de sanejar i reforçar", ha continuat el conseller de Territori i Sostenibilitat, que ha precisat que a partir de les 10.00 hores els tècnics de l'Institut Geològic de Catalunya faran volar un dron "per veure si tot plegat està prou estabilitzat". "Llavors s'haurà de consolidar la zona amb ancoratges i malles de seguretat. I després tocarà obrir dues calçades, que encara no sabem si seran les originals", ha afegit Calvet."L'esllavissada ha estat un accident, però he de demanar disculpes a les persones del país que ara han de fer un tomb perquè no hi ha alternativa a la C-13", ha manifestat el conseller de Territori i Sostenibilitat. "Hem actuat d'emergència i ho hem fet ràpid i bé. El que hem de fer és reforçar encara més el manteniment de la carretera", ha reconegut Calvet.L'accés a l'estació d'esquí de Port Ainé està garantit, però els conductors han de fer una volta de més de tres hores a través de l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran per anar a les valls d'Àneu, de Cardós i Ferrera (on hi ha les estacions d'esquí d'Espot, Tavascan i Virós Vallferrera). Els viatgers han de fer una ruta que travessa el Coll de la Creu de Perves, el túnel de Vielha i el Port de la Bonaigua per arribar a Esterri d'Àneu. El sector turístic del Pallars Sobirà tem greus pèrdues econòmiques per un cap de setmana perdut en plena campanya nadalenca."El 80% de la comarca viu del turisme. Això ens fa molt mal", ha afirmat l'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, als micròfons de Rac1. "Hem d'exigir aquestes inversions. El manteniment de carreteres s'està fent, però no acompanyat d'inversions", ha sentenciat Ticó, que també ha lamentat que alguns només facin esment als problemes per accedir a les estacions d'esquí."Nosaltres aquí hi vivim tot l'any. No només durant el cap de setmana", ha assenyalat l'alcalde d'Esterri.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor