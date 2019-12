Es dispara la demanda de distintius ambientals a Girona per l'aplicació de la ZBE a Barcelona

Els tallers de les comarques gironines han vist com durant aquest mes de desembre s'han disparat les sol·licituds de distintius ambientals per a vehicles per poder entrar a Barcelona . A partir de la nova regulació a la capital catalana , s'han multiplicat els conductors de la demarcació que demanen aquesta certificació, també a través dels tallers.Segons les dades de la patronal CORVE, aquest any han emès 341 distintius, 132 dels quals al desembre, és a dir, gairebé el 40% en aquest darrer mes de l'any. "Ens trobem que molta gent ens el demana per si alguna vegada puntualment han d'anar a Barcelona", assenyala el president de la patronal, Jordi Solà. A més, Solà ha destacat que ha augmentat l'interès per part dels conductors de vehicles híbrids, elèctrics i GLP a la demarcació i preveu que el 2020 serà "un revulsiu" per a la compra d'aquests vehicles.

