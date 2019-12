Robert Moreno entrenarà el Mònaco fins a final de temporada

L'exentrenador de la selecció espanyola de futbol Robert Moreno serà l'entrenador del Mònaco en substitució del portuguès Leonardo Jardim fins a final de temporada i la propera campanya, segons publica el diari francès L'Equipe. La directiva del club monegasc ha decidit prescindir de Jardim tot i la victòria per 5 a 1 contra el Lille abans de Nadal.L'exajudant de Luis Enrique a la Roma, el Celta i el Barça va assumir el càrrec de seleccionador per la malaltia de la filla del tècnic austirià. Va classificar la selecció per l'Eurocopa de 2020 però quan Luis Enrique va tornar Moreno va haver de marxar enmig d'una gran polèmica i picabaralla pública entre tots dos entrenadors.

