Desconvoquen la concentració per acompanyar Puigdemont i Comín al Parlament Europeu

🔴 COMUNICAT 🔴Des de el col·lectiu Pugem i Omplim us informem que per problemes aliens a la nostra voluntat, ens és del tot impossible organitzar la concentració pel dia 13 de gener a Estrasburg com s'havia volgut fer. — Omplim Estrasburg - Comunicats (@OmplimEST) December 27, 2019

La plataforma Omplim Estrasburg ha desconvocat la concentració prevista pel 13 de gener per acompanyat Carles Puigdemont i Toni Comín al Parlament Europeu. A través de Twitter, el col·lectiu ha dit que "per problemes aliens" és "impossible" organitzar l'acció.​Aquest matí, el Consell per la República s'ha desmarcat de l'acció i ha demanat vehicular les protestes a les institucions espanyoles. A través d'un comunicat, aquesta institució ha dit que "la prioritat de qualsevol mobilització ha de ser exigir que la sentència del TJUE sigui respectada i acatada per part de les autoritats espanyoles".

