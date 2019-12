El jutge investiga si Pujol Ferrusola va cobrar una comissió per una adjudicació al port de Tarragona

El magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata està ampliant la investigació del cas Pujol al port de Tarragona i, en concret, a l'adjudicació a l'empresa Euroenergo España SL d'un parc d'emmagatzematge de productes petrolífers i el presumpte pagament d'una comissió a Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident de la Generalitat.A principis de desembre, el magistrat, a petició de la Fiscalia Anticorrupció, va requerir al secretari del consell d'administració de l'autoritat portuària l'acta de la reunió celebrada al setembre de 1998 en la qual es va atorgar la concessió a l'esmentada empresa, qui va votar a favor i qui en contra de l'adjudicació, i la còpia dels informes tècnics que es troben en l'expedient, concretant els noms dels que els subscriuen. Segons ha avançat El Periódico, l'agost de l'any 2016, De la Mata va rebre un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional (UDEF) en què assegurava que el 27 d'octubre del 1998 Pujol Ferrusola havia rebut en un dels seus comptes a Andorra un total de 9.045.000 pessetes (54.351 euros) a través de l'espanyol d'origen ucraïnès Igor Mozgovoy Morzgova, administrador de l'empresa Euroenergo, perquè la seva empresa aconseguís l'adjudicació de les instal·lacions. El complex compta amb 18 dipòsits-tres atracadors. Els investigadors també han seguit el rastre d'un altre pagament de 35,3 milions de pessetes d'Euroenergo a una constructora.En el seu informe, els agents de la UDEF asseguraven que l'única finalitat de la transferència ordenada per Mozgovoy van ser "concessions administratives a què optava al port de Tarragona", utilitzant per això a qui ocupava llavors el lloc director portuari, Lluís Badia Chancho, exsenador de CiU i exdiputat al Parlament, amb el qual Pujol Ferrusola tenia una estreta relació.La concessió d'aquest parc d'emmagatzematge a la planta d'hidrocarburs va ser concedida el 8 de setembre de 1998 a Euroenergo, en detriment de Repsol Petroli i CLS Terquimsa. Els investigadors sostenen que en aquesta resolució hi ha una referència a la intervenció "directa" de Badia, que "fa la proposta definitiva d'adjudicació". Per aquest motiu, el jutge De la Mata ha reclamat ara no només l'acta d'aquella reunió, sinó tot l'expedient i, fins i tot, quina va ser la proposta realitzada pel "director del port al consell d'administració, amb expressió del seu nom.

