Se suspèn fins diumenge la recerca de l'home desaparegut a Santa Maria de Palautordera

L'ampli dispositiu de recerca d'un home de 85 anys desaparegut a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) s'ha ajornat fins aquest diumenge al matí. 14 dotacions dels Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local i Creu Roja han participat des del matí fins que s'ha fet fosc en la recerca per la carretera C-35, la via del tren i polígons de la zona.L'avís de la desaparició es va rebre a les 21.34 hores d'aquest divendres quan un familiar va alertar que l'ancià no havia tornat a casa seva. Mossos i Bombers van fer una primera batuda per zona urbana fins a les 03.00 hores de la matinada i aquest dissabte al matí s'ha reprès el dispositiu ampliant el radi de recerca als polígons industrials del municipi i a un bosc que hi ha a tocar d'una benzinera.Les 14 dotacions dels Bombers han comptat amb efectius dels GRAE, el grup de recerca caní, el grup operatiu de suport i Punt de Trànsit. Els Mossos hi ha treballat amb patrulles de seguretat ciutadana, unitat canina i l'helicòpter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor