Nou incident diplomàtic d'Espanya: què ha passat amb Bolívia?

Malgrat que Josep Borrell (conegut per les seves polèmiques declaracions) ja no és ministre d'Exteriors, aquest dissabte l'estat espanyol s'ha tornat a trobar amb un conflicte diplomàtic. Des de primera hora del matí Bolívia ha acusat a Espanya d'haver "trepitjat" la seva sobirania per un incident a l'ambaixada de Mèxic a la capital boliviana, La Paz. Però exactament què ha passat i quines són les causes?La ministra d'Exteriors de Bolívia, Karen Longaric, ha fet una roda de premsa on denunciava que "funcionaris de l'Ambaixada Espanyola a Bolívia", juntament amb "persones amb la cara tapada" estaven intentant entrar"de manera clandestina" a la "residència diplomàtica de Mèxic, La Paz". D'aquesta manera, la policia boliviana ha impedit el pas dels encaputxats a l'interior de l'edifici, mentre que sí ha deixat anar lliurement als funcionaris identificats.El govern de Bolívia ha acusat Espanya d'intentar entrar a l'ambaixada mexicana per facilitar la sortida de membres de l'executiu d'Evo Morales.El govern espanyol ha negat que estigués intentant cap tipus de sortida de ningú i ha parlat d'una visita de "cortesia". Així ho ha afirmat a través d'un comunicat, on el ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha dit que "l'objecte de la visita realitzada per l'encarregada de negocis d'Espanya era exclusivament de cortesia" i ha negat "rotundament que pogués tenir com a objectiu facilitar la sortida de les persones que tenen asil en aquelles dependències", ha afirmat el govern espanyol en un comunicat." Ara per ara, ha assegurat que "obrirà una investigació en relació als fets".Actualment, a l'ambaixada de Mèxic a Colòmbia, hi estan refugiats membres del govern d'Evo Morales. Morales va exiliar-se a Mèxic després que els militars del país el "convidessin" a marxar després de les acusacions de frau electorals als últimes comicis. Eleccions que el mateix president havia anunciat que repetiria a causa de les protestes al carrer i l'informe desfavorable de l'Organització d'Estats Americans (OEA)

