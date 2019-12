Les millors innocentades del 2019 a les xarxes

Núria Picas será secretaria de estado para el Deporte si el PSOE y ERC forman Gobierno https://t.co/iGLasvPB9M — Trailcyl (@Trailcyl) December 28, 2019

ÚLTIMA HORA: @SolsonaDani formarà part del nou cos tècnic de l'Espanyol, dirigit per Abelardo. Solsona haurà d'abandonar les transmissions de "L'Espanyol juga a RAC1". Ens ho explica ara al "Tu Diràs".#frac1 #rcde #28desembre



https://t.co/Za2EqtbmTk pic.twitter.com/3SCjDk127c — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) December 27, 2019

Gràcies per tot el que m'heu ensenyat aquests anys companys de @eltempsTV3 si arribo a l'espai us enviaré fotos i no necessitareu mai més el meteosat us trobaré a faltar https://t.co/V533iHvKLB — Eloi Cordomí Montoya (@eloicordomi) December 28, 2019

‼️‼️ [PRIMICIA ELECTOMANIA] ‼️‼️



LOS MINISTROS DE LA NUEVA LEGISLATURA



Los nombres que compondrán el próximo gabinete, que se conformaría en segunda ronda de sesión de investidura (abst. ERC) 9-10 de enero



Abrimos hilo para desglosar los datoshttps://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/PG9cgYzVIZ — electomania (@electo_mania) December 27, 2019

Muy agradecido al Gobierno de Cuba por la oportunidad de entrar a trabajar para la Revolución desde el Consulado de Barcelona justo el día que hará 61 años que los camaradas entraron triumfantes en La Habana. Venceremos. — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) December 28, 2019

⚠️Comunicat urgent d'AS⚠️

Donada la feina feta aquests últims anys, havent assolit la independència, el socialisme i el feminisme i sense repressió des de fa mesos, acordem la dissolució de l'organització per dedicar-nos al negoci culinari sota la nova marca Alerta Culinària. 🥘 — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) December 28, 2019

Nos llena de júbilo anunciar la venta de CTXT al Grupo Planeta. Con este acuerdo, CTXT une sus fuerzas a grandes medios de referencia como La Razón, Antena 3 o La Sexta. La unidad de España nos necesitaba. Esperamos que este nuevo tiempo llene de bendiciones a todos los lectores. — CTXT (@ctxt_es) December 28, 2019

Si ayer subíamos nuestra lista de lo mejores discos de 2019, hoy mostramos una lista que estamos seguros vais a disfrutar. Se trata del listado con lo s más feos y feas del indie español para nuestro colaboradores. La lista definitiva.https://t.co/AuvnydnuVA — MondoSonoro (@mondo_sonoro) December 28, 201

🔴 #castellers

Netflix estrenarà el 2020 la primera sèrie de ficció sobre el fet casteller https://t.co/acNoauuTT1 — ElMonCasteller.cat (@ElMonCasteller) December 28, 2019

Avui és 28 desembre i, com cada any, cal anar ben amb compte per no ser víctimes d'enganys. Com marca la tradició, aquest dissabte, dia dels Sants Innocents, han aparegut diverses bromes i notícies falses publicades tant per mitjans com per enitats i usuaris a les xarxes. A continuació, un resum de les que més han triomfat aquest 2020.Una de les bromes més populars ha estat la mateixa Núria Picas, en què confirmava que la diputada d'ERC i corredora Núria Picas seria la secretaria general d'Esports de l'estat espanyol si finalment hi havia un pacte entre els independentistes i el PSOE. La mateixa Picas s'ha sumat a la innocentada i ha assegurat que el càrrec "l'omplia d'orgull i satisfacció".Aprofitant els canvis a la banqueta perica, l'equip d'esports de RAC1 ha trobat una nova feina pel comentarista de la casa Dani Solsona al nou cos tècnic de l'Espanyol. La ràdio ha explicat "en exlusiva" el "nou fitxatge" del club i ha lamentat que hagi de deixar de fer les retransmissions.Però els de RAC1 no han estat els únics que han buscat feina als seus periodistes. TV3 també ho ha fet i l'escollit ha estat Eloi Cordomí, l'home del temps. Segons han explicat, és candidat a astronauta a la NASA i fins i tot el seu company Tomàs Molina s'ha sumat a la broma i li ha desitjat sort a través d'una piulada.Una de les bromes que més víctimes ha causat aquest 28 de desembre ha estat una publicació d'Electomania, un portal especialitzat en demoscòpia espanyola, que ha fingit tenir en exclusiva tots els noms del nou executiu de Pedro Sánchez. Tot i que en alguns casos la broma es podia entreveure, la serietat de les piulades i el fet que en fessin difusió ahir a la nit, ha fet que milers d'usuaris donessin per certa aquesta notícia.Electromania assegurava que Sánchez seria investit amb els vots del PSOE, UP, MP-Comp, Regionalistes (a excepció de CC, Foro i Navarra Suma), el PNV i EH Bildu amb l'abstenció d'ERC. Entre els ministres, situava José Bono com a Ministre d'Exteriors per "capitanejar la negociació de Brexit i Gibraltar" o l'escriptora Lucía Etxebarria com a cap de Cultura. Segons han explicat, amb aquesta innocentada volen fer una crida a la lluita contra les "fake news".El cap de llista de Guanyem Girona, Lluc Salellas, també a través de Twitter, ha anunciat que tenia una nova feina al govern cubà. Amb un toc d'ironia, Salellas ha explicat que estaria al consolat de Cuba de Barcelona. "Vencerem", ha sentenciat.L'organització Alerta Solidària també ha volgut posar cullerada al dia dels Sants Innocents. L'entitat ha publicat un "comunicat urgent" en què s'explicava que "com que Catalunya havia assolit la independència, el socialisme i el feminisme i ja no hi havia repressió", l'organització passaria a dedicar-se ara al món culinari. En aquest cas, però, la broma ha estat massa evident i els usuaris l'han enxampat amb rapidesa.La revista Contexto y Acción ha comunicat avui que a partir d'ara formaria part del Grupo Planeta, conjuntament amb mitjans com La Razón o Antena 3, totalment contraris a la seva línia editorial. Segons han explicat amb una gran ironia, la decisió l'han pres perquè "la unitat d'Espanya els necessitava".Un dels clàssics dels finals d'any dels mitjans són les llistes i els recopilatoris del que ha passat en els darrers 365 dies. La revista musical Mondo Sonoro havia publicat diversos reculls de l'any durant aquestes festes, però avui ha publicat el més curiós: "La llista dels més lletjos de l'Indie espanyol". Una innocentada per acabar 2019 amb humor.Una altra de les bromes que s'ha vist avui a les xarxes ha estat la de la plataforma Món Casteller, que compartia la notícia d'una nova sèrie de Netflix dedicada als castells. La publicació anunciava fins i tot les dates del càsting i el nombre de capítols que tindria la sèrie.

