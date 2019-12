Una noia sahrauí passa sis dies retinguda a l'aeroport del Prat per la negativa de l'Estat a donar-li l'asil

Una noia sahrauí s'ha passat sis dies retinguda a la comissaria de l'aeroport del Prat Josep Tarradellas per la negativa de l'Estat a donar-li l'asil. Segons ha avançat el diari Ara, la jove de només 18 anys va viatjar fins a Algèria i d'allí va agafar un vol a Barcelona per fugir dels maltractaments i les amenaces del seu pare, que l'obligava a casar-se el proper 1 de gener.Només aterrar diumenge al Prat, la noia sahrauí va reclamar l'asil polític i aquí van començar els seus problemes. Gràcies a l'ajuda de diversos activistes i d'un gabinet d'advocats, aquest dissabte s'ha revisat la seva sol·licitud –que finalment ha estat acceptada- i la jove ha evitat la deportació. "M'informen que ja l'han deixat lliure. Ara toca demanar asil al territori, almenys per apatrídia. Benvinguda Jadiya", ha celebrat el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós.Prèviament, Amorós s'havia fet ressò d'aquest cas "molt greu" i anunciava les gestions pertinents amb els ministeris de Treball i Interior per tal que reconsideressin el cas de la jove sahrauí. "Crec que ens en sortirem", vaticinava el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, que també havia informat al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani.De fet, com a mesura de pressió, avui mateix hi havia convocada una concentració a la zona d'arribades de la T1 de l'Aeroport de Barcelona per acompanyar l'advocada de la noia del Sàhara Occidental en l'entrega del recurs. "Ella està convençuda que si la retornen al seu país el seu pare la casarà o bé la matarà i que, a més, pot acabar fent mal a la seva mare per haver-la ajudat en la fugida", afirmava l'advocada de la noia, Natalia Castellano, al mateix diari Ara.Tot i assegurar que la seva vida corria perill si retornava al Sàhara, l'estat espanyol havia denegat la primera petició d'asil. "Li donen la condició d'algeriana, tot i que no ho és, i apliquen la llei que allà diu que és legal casar una menor si el pare ho vol", precisava Castellano, que avui ha defensat -amb èxit- els arguments de la noia en la revisió de la petició d'asil.Si l'Estat hagués tombat per segona vegada la sol·licitud, la jove sahrauí hagués estat deportada en el primer vol regular i l'advocada afirmava que l'única possibilitat passava per reclamar una mesura cautelar al Tribunal Europeu de Drets Humans. Finalment, no ha estat necessari i la jove Jadiya ha pogut deixar enrere sis dies de retenció a l'Aeroport de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor