VÍDEO Alexis Codina, rebut a Mollet del Vallès després de ser alliberat per l'Audiència Nacional

L'Alexis de les #Detingudes23S acaba d'arribar a Mollet directe des de Madrid!



La plaça Pau Casals és plena de gent cridant NO ESTEU SOLES!



Ara toca seguir lluitant per la llibertat d'en Jordi i en Germi i l'absolució de les 9 #Detingudes23S i totes les encausades polítiques! pic.twitter.com/Lb9mYtlGyq — Detingudes23S (@Detingudes23S) December 28, 2019

Concentració a Mollet per rebre a Alexis #LlibertatDetingudes23S pic.twitter.com/4fA4AeJ58D — CUP Sant Andreu #Ingovernables (@CUPstap) December 28, 2019

Un centenar de persnes s'han concentrat aquesta tarda a la plaça de Pau Casals de Mollet del Vallès per rebre Alexis Codina, un dels CDR acusats de terrorisme que l'Audiència Nacional va deixar en llibertat sota fiança dijous. L'activista s'ha desplaçat des de Madrid directament al seu municipi, després de sortir ahir de la presó de Soto del Real. Codina i sis activistes més van ser detingut i empresonat el 23 de setembre. Ha estat tres mesos a la presó per l'anomenada operació Judes, un operatiu de la Guàrdia Civil que amb el pas dels dies s'ha anat desfent com un terròs de sucre. Codina, juntament amb Ferran Jolis, van ser alliberats el dia de Sant Esteve, però no van poder sortir de la presó fins ahir divendres per problemes amb els tràmits de la fiança. David Budria i Clara Borrero van ser alliberats amb càrrecs de terrorisme hores després i encara no han passat a disposició judicial, mentre que Txevi Buigas, Xavier Duch, Eduard Garzón van sortir de la presó la setmana passada.El tribunal va sol·licitar una fiança més elevada a Codina -10.000 euros- que a la resta perquè considera que aquest forma part del "nucli productor" dels anomenats de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT), nom amb què el jutge d'instrucció de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, va batejar el suposat grup integrat pels nou detinguts. Un nucli productor encarregat, segons el sumari judicial, d'elaborar els explosius amb què els CDR volien suposadament causar estralls.

