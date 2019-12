VÍDEO La xarxa s’entendreix amb la reacció d’una nena al seu regal de Nadal

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m — LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019

Milers d'usuaris s'han entendrit aquestes festes amb el vídeo viral d'una nena que obre el seu regal de Nadal. Segons explica el pare, qui ha compartit les imatges, li volien fer una broma a la criatura i li van embolicar un simple plàtan com a regal. Però, finalment, la sorpresa se la van endur ells en veure l'emocionant reacció de la nena en obrir el paquet.Tal com es veu al vídeo, la petita, d'uns dos anys, mostra molta alegria en destapar el regal i celebra que sigui una fruita. "Vaig intentar fer a la meva filla el pitjor regal de Nadal mai vist, però no m'esperava aquesta reacció", admet el mateix pare. Per això, van decidir compartir-ho a les xarxes.De moment, ja ho han vist més de 23 milions de persones i ha tingut milers de reaccions tant a Twitter com a Instagram. Molts usuaris asseguren que es tracta d'una autèntica lliçó de vida: la felicitat està en les petites coses.

