Alacant congela les tarifes del bus urbà per sisè any consecutiu

El regidor de Transport de l'Ajuntament d'Alacant, Manuel Villar, ha informat que els títols del transport públic de l'autobús urbà es congelaran el 2020. D'aquesta manera, el preu del billet senzill es mantindrà en 1,45 euros, així com els diferents abonaments.Villar ha destacat que serà el serà el setè any consecutiu que es manté "invariable" el bitllet senzill de l'autobus, des de gener del 2013, i el sisè per abonaments dels Móbilis, des de la darrera modificació el 15 de juliol del 2014, per "aconseguir l'objectiu principia" de "potenciar l'ús del transport públic i fomentar una política de mobilitat urbana a l'abast de tots els ciutadans".El regidor ha remarcat que l'Ajuntamet "manté les tarifes un any més amb l'objectiu de fer el més accessible possible el transport públic als ciutadans". Així, ha explicat que des del consistori s'està treballant en "ajustar els abonaments de transport a les necessitats reals dels ciutadans" amb l'objectiu de "fomentar la mobilitat sostenible, especialment en col·lectius com ara la gent gran i els joves".

