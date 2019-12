VÍDEO Un centenar de persones canten a Forcadell des del bosc del Catllar

Un centenar de persones canta per a Forcadell Foto: ACN

Prop d'un centenar de persones s'han aplegat al bell mig del bosc del Catllar (Tarragonès), a escassos metres del mòdul on està empresonada l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, per donar-li suport. Els Músics per la Independència d'Igualada han dirigit la batuta i han interpretat una desena de cançons, com ara 'El cant dels Ocells', 'Vull ser lliure' o 'Bella Ciao', algunes d'elles adaptades i amb un to reivindicatiu. Segons els organitzadors ha estat un acte "extraordinari" perquè habitualment aquesta iniciativa se celebra el dia 23 de cada mes al vespre. "És molt més emotiu fer-ho aquí, que és l'únic lloc que ens pot escoltar, però no hi podem venir cada dia perquè és molt costós", ha expressat l'organitzador, Agustí Ferrer."Bon dia Carme, et diem hola, perquè tu i les teves companyes tingueu un matí de dissabte més entretingut. Us venim a acompanyar amb algunes cançons, tot el nostre suport i escalf, visca Catalunya!", ha cridat una de les assistents tot just abans de començar la cantada. Els participants, equipats amb estelades, llaços i mocadors grocs i pancartes reivindicatives, han cantat durant aproximadament una hora diverses cançons i han cridat consignes per demanar la llibertat de les preses polítiques.En el repertori proposat pels músics destaquen cançons populars com 'l'estaca' o 'Al·leluia' i altres adaptades com la del 'llacet groc'. "Són cançons que la gent coneix i hem adaptat una mica la lletra a la situació. L'estaca no cal tocar-la, fem la primera estrofa com l'original i una altra fent referència als presos", han explicat els músics Toni Montclús i Jaume Ferrer, que formen part de Músics per la Independència d'Igualada.De fet, per aquests músics ha estat "especial" tocar des d'aquest punt tan proper al mòdul de l'expresidenta del Parlament. "Estàs molt a prop però molt lluny, perquè hi ha arbres, la tanca, sort que tenim aquest equip de música que ens ha permès apropar-nos", ha subratllat Montclús. Comparteix parer el seu company, qui ha considerat que no es podien quedar a casa aquests dies festius de Nadal. "No haurien de ser a la presó. Això és un petit gra de sorra que segurament ens ajuda més a nosaltres que no pas a ella", ha valorat Ferrer.La iniciativa va néixer quan van empresonar Forcadell en el marc dels actes 'Cap dona en l'oblit'. Al prinicipi, s'organitzaven recitals de poesia i música un parell de dies a la setmana. Des de la sentència del Suprem i el retorn dels empresonats de Madrid, l'acció es convoca cada dia 23 de cada mes, segons els organitzadors. "Intentem portar molt de so, perquè ho pugui escoltar bé", ha explicat Agustí Ferrer, ja que ha assegurat que els actes que es fan davant de la presó fan "caliu" pels manifestants però els missatges i l'escalf no arriben a Forcadell. Per això, malgrat la complexitat per portar l'equip de so per camins, organitzen aquesta acció per acostar-se amb ella. "És molt més emotiu que en un pàrquing i, a més, saben que ella ho escolta", ha tancat Ferrer.

