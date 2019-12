VÍDEO Apareix una carta inèdita de Puig Antich poc abans de ser executat

Escrita a mà, en castellà, amb lletra petita i polida, i signada per Salvador Puig Antich. Aquesta carta que ha aparegut ara ha estat oculta durant 45 anys, segons ha explicat TV3 , i finalment ha estat lliurada al Memorial Democràtic per una persona que vol mantenir l'anonimat. Les germanes de Puig Antich n'han certificat l'autenticitat. La carta va ser escrita poc abans que el jove fos executat a les acaballes del franquisme, concretament el 2 de març de 1974.Des de la presó Model, abans de ser condemnat a mort i executat per garrot vil a mans del règim, Puig Antich deia: "Em creixo en l'amor, amor integral, infinit, sense barreres ni moral. Amor que sempre ens fa vergonya confessar i que com l'estúpid, el covard, l'heroi i el sant íntimament anhelem. Ànims i confiança. Us estima, Salvador". El document té una gran càrrega emotiva, com explica Rosina Ramírez, del Memorial Demoràtic. Un cop escanejat i classificat, el document original es lliurarà a la família.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor