Troben el cadàver d'un home al Port Vell de Barcelona

Un home de 36 anys ha mort aquest divendres en un vaixell de propietat que es trobava al Port Vell de Barcelona. Segons ha explicat la Guàrdia Civil a, es va trobar el cadàver sota la mateixa embarcació cap a la una de la matinada del 27 i sospiten que es tracta d'un accident. Ara, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i s'està pendent dels resultats de l'autòpsia.L'avís el va donar el seu germà, amb qui compartia vaixell. Els dos nois, d'origen australià, havien arribat al Port la nit del 27 de desembre per passar les vacances. Un d'ells va marxar i quan va tornar l'altre ja no hi era. Va ser aleshores quan va avisar els cossos policials, va denunciar la seva desaparició i es va iniciar un dispositiu de recerca.No va ser fins que l'equip de submarinisme de la Guàrdia Civil va rastrejar el fons del port quan es va trobar el cos del noi a sota de l'embarcació.

