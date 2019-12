El govern espanyol defensa que «no renuncia en absolut a apujar les pensions»

El govern espanyol ha volgut sortir al pas de les crítiques per la seva decisió d'ajornar fins a la formació d'un nou executiu l'increment de les pensions, el sou dels funcionaris i el salari mínim. Fonts del ministeri de Treball han assegurat que l'executiu socialista "no renuncia en absolut a apujar les pensions" i "complirà amb el compromís adquirit" d'incrementar-les un 0,9%, en línia amb l'IPC. "Estant en funcions i davant de la previsible formació d'un nou govern, és raonable posposar l'aplicació de la mesura fins que el govern tingui ple ús de la seva capacitat propositiva i normativa", afirmen des del ministeri que dirigeix Magdalena Valerio.De fet, la pròpia ministra ha criticat al PP per dir que és "la segona vegada que el PSOE congela les pensions". "Repetir una mentida no aconsegueix que convertir-la en veritat. El PSOE s'ha compromès a pujar les pensions segons l'IPC cada any. El 2020 pujaran un 0,9% amb efectes retroactius des de l'1 de gener", ha afirmat Valerio a Twitter. Això sí, l'increment no arribarà fins que hi hagi nou executiu.La ministra ha defensat també que durant aquest any els pensionistes "han recuperat el poder adquisitiu perdut per les retallades del PP". Així, els socialistes afirmen que els pensionistes han guanyat perquè la variació de l'IPC és "sensiblement inferior a la revalorització de l'1,6% amb caràcter general i del 3% per les mínimes" que es va establir en un decret el desembre de l'any passat.

