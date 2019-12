​Encasten un cotxe contra un banc de Riudellots de la Selva i hi entren a robar

Uns lladres han encastat aquesta matinada un cotxe contra una entitat bancària de La Caixa" a Riudellots de la Selva i hi han entrat a robar. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les dues de la matinada quan un testimoni ha trucat al 112 alertant que uns sospitosos havien rebentat l'accés a l'oficina amb un vehicle 4x4.Els lladres –entre quatre i cinc- van actuar ràpid i van consumar el robatori tot i que no ha transcendit què es van endur. L'entitat bancària fa cantonada al carrer de l'Estació amb l'avinguda Països Catalans i els lladres han encastat el cotxe just als vidres que donen accés a la zona de les oficines. Els Mossos d'Esquadra investiguen si el robatori de Riudellots pot estar relacionat amb d'altres similars que hi ha hagut durant les darreres setmanes a la demarcació.https://goo.gl/maps/Ad9nuEnykMScLuW76Segons testimonis, els lladres han actuat ràpid i han fugit després d'endur-se'n el botí. Anaven en un vehicle 4x4 que investiguen si era robat. No ha transcendit què s'han endut però sí que han entrat a l'entitat a través de les oficines i no de la zona de caixer.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar i detenir els sospitosos. També investiguen si aquest cop pot estar relacionat amb altres robatoris amb el mètode de l'encastament que hi ha hagut a les comarques gironines durant les darreres setmanes.El dia de Nadal, un grup de quatre o cinc encaputxats van entrar a robar a l'estanc de Fogars de la Selva. Pels voltants de les onze de la nit, els lladres van arribar amb cotxe a l'establiment, situat a la carretera de Tordera, van estampar el vehicle contra l'entrada, van agafar caixes senceres de tabac, les van carregar al cotxe i van marxar.Poca estona abans, hi va haver un altre cas d'encastament a la demarcació. En aquest cas, però, els lladres no van aconseguir cap botí. Va passar cap a tres quarts de deu de la nit a la benzinera de Cervià de Ter.Una banda de lladres també va actuar la matinada del 28 de novembre a l'estanc de Llambilles. Els lladres van encastar un vehicle contra l'entrada amb l'ajuda d'uns pneumàtics que havien sostret d'un tot terreny aparcat davant d'un hostal proper. I un cop a dins, abans no arribés la policia, van arrencar la caixa forta, la van carregar al cotxe i van fugir.

