El CNPL farà 22 cursos orals de català gratuïts per a alumnes no alfabetitzats o que desconeixen l'idioma

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ja ha obert les inscripcions dels cursos d'hivern, entre els quals el que estrena aquest gener adreçat a alumnes adults que no entenen ni parlen català, no alfabetitzats, amb poc bagatge acadèmic o que coneixen només alfabets diferents del llatí. S'anomena "Ep! Escolta i Parla" i és un curs oral gratuït que s'impartirà als 22 centres del CNPL a Catalunya.L’objectiu és que els alumnes puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català, i l'ens públic "preveu" que aquells que el cursin podran tenir la mateixa competència oral que els alumnes que hagin acabat el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència. Un 70% dels alumnes del CPNL són nascuts a l'estranger.El curs està organitzat en tres mòduls i treballa nou temes relacionats amb la vida quotidiana. A cada mòdul es repassa el contingut treballat i se n'afegeix de nou. La metodologia que es proposa és significativa i comunicativa, amb activitats que demanen moviment, joc i participació.El Consorci per la Normalització Lingüística, ens públic depenent del departament de Cultura, amplia així la seva cartera de cursos de català, i ho fa atenent al fet que gairebé el 70% dels alumnes són nascuts a l'estranger. "Calia superar les dificultats que suposa als alumnes no alfabetitzats aprendre català en grups amb capacitats lectoescriptures", destaca la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa.

