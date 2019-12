Quatre ferits en dos incendis d'habitatge a Badalona i Cornellà de Llobregat

Quatre persones han quedat ferides de diversa consideració en dos incendis d'habitatge a Badalona i Cornellà de Llobregat, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del primer foc es va rebre a les 20.55 hores d'ahir divendres en un pis al carrer Robert de Badalona (Barcelonès). Les flames van calcinar l'interior d'una casa situada en una segona planta: es va cremar una habitació i el fum va afectar la resta de l'habitatge i l'escala de l'immoble. Una persona va quedar ferida per cremades a la mà, mentre que una altra va quedar intoxicada lleu.Les persones veïnes dels 5 pisos superiors van ser reallotjades. L'immoble no presentava danys estructurals i, poc després de les 22.00 hores, el foc es donava per apagat. Hi van treballar sis dotacions de Bombers amb el suport de cinc vehicles dels Bombers de Barcelona.El segon incendi es va produir poc després de les 22.00 hores al carrer Catalunya de Cornellà de Llobregat. El foc va cremar la campana extractora i el forn de la cuina d'un pis, mentre que la resta de l'habitatge es va veure afectat pel fum. Dues persones van quedar intoxicades, una de les quals va ser traslladada pel SEM a l'Hospital Moisès Broggi. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar en les tasques d'extinció de l'incendi, que es va poder donar per apagat a les 22.25 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor