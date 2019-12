Els teatres del grup Balañá faran vaga per Cap d'Any

CGT ha convocat vaga als teatres del Grup Balañá els pròxims dies 31 de desembre i 1 de gener. En un comunicat, el sindicat ha explicat que d'aquesta manera pretenen denunciar irregularitats en els contractes laborals del personal i la vulneració dels salaris mínims i condicions que estableix el conveni. A més, recorda que la "major patronal de teatres" de Barcelona "ja va ser sentenciada per vulneració de drets fonamentals".D'altra banda, el sindicat també denuncia que davant la convocatòria de vaga, la companyia Balañá "ha contractat treballadors externs per substituir aquells qui fan vaga", un fet il·legal que suposaria la imposició d'una multa milionària i que ja ha estat denunciat a Inspecció de Treball.Ara, el Departament de Treball de la Generalitat ha convocat una reunió entre les dues parts el dilluns 30 de desembre per intentar trobar una solució al conflicte i evitar la paralització dels teatres per Cap d'Any. Alguns dels teatres propietat de Balañá són el Coliseum, el Tívoli, el Capitol o el Borràs.

