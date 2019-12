La C-13 entre Rialp i Llavorsí estarà tallada tot el cap de setmana

El Servei Català de Trànsit confirma a NacióDigital que la C-13 entre Rialp i Llavorsí (Pallars Sobirà) continuarà tallada tot el cap de setmana per l'esllavissada de roques, encara que no pot donar una previsió de quan es restablirà la circulació. Un tall que es va produir ahir divendres a les 20h del vespre després que al migdia ja s’hagués hagut de donar pas alternatiu a la circulació per esllavissades de roques en aquest mateix punt, al punt quilomètric 141’5.



El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha visitat aquest matí la zona on s'ha produït l'esllavissada i ha anunciat que les tasques de neteja i acondicionament de la via continuaran durant les properes hores. Ara, explica Calvet, la prioritat "és la seguretat viària".

Per garantir la seguretat restringuim la circulació a la C-13 a Llavorsí, s'ha treballat intensament però la zona no és prou segura, demà seguim. Gràcies als equips que han treballat. #territori #damiacalvet pic.twitter.com/0tG5R27xeC — Isidre Gavin (@IsidreGavin) December 27, 2019

Pel que fa el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín ha piulat al seu compte que "Per garantir la seguretat restringim la circulació a la C-13 a Llavorsí, s'ha treballat intensament però la zona no és prou segura, demà seguim. Gràcies als equips que han treballat". Mentre que el sector turístic del Pallars Sobirà tem greus pèrdues econòmiques en plena campanya nadalenca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor