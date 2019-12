Ferran Bel: «Si inhabiliten Torra és raonable que al capdavant del país hi hagi algú de JxCat»

El diputat de JxCat al Congrés Ferran Bel ha advertit que si el Tribunal Suprem (TS) ratifiqués la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, "seria raonable que al capdavant del país hi hagués una persona que fos de JxCat" i no d'ERC. En una entrevista d'Europa Press aquest dissabte, Bel ja ha vaticinat que el Suprem ratificarà abans de l'estiu una condemna d'inhabilitació "absolutament injusta".



A més, diu que això abocarà Catalunya a unes noves eleccions de cara a finals de 2020, perquè no veu possibilitat aritmètica al Parlament d'elegir un nou president de la Generalitat.

Un cop el TS inhabilités Torra, ha explicat que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès (ERC), passaria a presidir la Generalitat "si no es pren alguna mesura o precaució per corregir aquesta situació". Així, ha recordat que el Govern es va configurar sobre la base d'un acord polític entre ERC i JxCat que acordava que la presidència de la Generalitat corresponia a la força més votada, "i la força més votada, independentment de la resolució del TS, continuarà sent JxCat".

En preguntar-se-li si creu que una de les solucions passa per que JxCat nomeni un vicepresident del seu espai polític, Bel creu que podria ser "una solució, o un 'conseller en cap", però deixa clar que això correspon decidir-ho als partits i al Govern."Estic segur que ERC no voldrà aprofitar-se d'una sentència judicial per presidir, tot i que sigui de manera provisional o temporal, la Generalitat", ha manifestat Bel.

Creu que no es poden evitar certs condicionaments de la judicatura en la presidència de la Generalitat, però està convençut que "ningú no té interès en què les decisions judicials condicionin el Govern més del que han de condicionar-lo".

