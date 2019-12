Atacs i boicot contra Netflix per una pel·lícula on Jesucrist és homosexual

Cristians d'arreu del món han iniciat una campanya de boicot contra Netxflix per l'estrena de la pel·lícula "La primera temptació de Crist", una paròdia en què el personatge de Jesucrist és homosexual. La indignació ha estat tal, que el grup d'utlradreta Comando d'Insurrecció Popular Nacionalista de la Gran Família Integrista Brasilera va atacar la seu de la productora brasilera del film amb còctels Molotov la matinada del 24 de desembre.

Yeah, yeah, that gay Jesus thing is disrespectful. Just don’t watch it and focus on problems that are ACTUALLY important. Problems that actually affect lives, not some stupid special on Netflix. #cancelonetflix