Els pares de nadons nascuts a partir de l'1 de gener tindran 12 setmanes de permís

A partir del pròxim 1 de gener entrarà en vigor una de les noves mesures aprovades pel govern de Pedro Sánchez pel que fa als permisos i baixes de paternitat. Fins ara, la dona gaudia de 16 setmanes sense treballar després del part i l'home només en tenia 8. Ara, el 2020, per tal de trobar la igualtat laboral, la bretxa entre aquests permisos es farà més estreta i la idea de l'executiu espanyol és que s'igualin de cara a 2021.La paternitat serà retribuïda al 100% i no es podrà transferir ni cedir a la mare. A més, les quatre primeres setmanes de permís després del naixement el pare les haurà de fer de forma ininterrompuda, mentre que després ja les podrà anar combinant i agafant amb més flexibilitat. Tanmateix, aquesta norma, ha despertat les crítiques d'agents socials i Podemos, que lamenten que els pares no puguin combinar-se les primeres setmanes.El nou pla té un pressupost de 336 milions d'euros . Segons el govern espanyol, l'objectiu d'aquesta mesura és la garantia del tracte i oportunitats entre homes i dones en l'ocupació, ja que actualment hi ha més homes cobrant el permís de paternitat que dones, ja que ells tenen majors taxes d'ocupació i poden complir els requisits amb més facilitat. En concret, en el darrer any, van agafar la baixa 120.973 dones i 150.750 homes a Espanya, segons les dades del Ministeri.

