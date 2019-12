La CUP avisa que el pacte PSOE - ERC pot generar «desmobilització» en l'independetisme

La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí s'ha mostrat crítica amb el possible pacte entre el PSOE i ERC. A ulls de l'anticapitalista, el "gir a la centralitat" i l'eventual acord entre les dues formacions podria acabar afectant "negativament les necessitats" del país i generar "desmobilització" dins de l'independentisme.Vehí ha recordat que la CUP defensa aconseguir els drets a través de la desobediència, però que considera que ara l'estratègia d'Esquerra va en un altre sentit: "ERC està en un procés d'ocupar l'espai central d'aquest país. Pensam que aquesta construcció de partit pot afectar negativament a les necessitats de Catalunya. Que generi desmobilització. Això ens sembla un problema".Pels cupaires, l'acord que estan negociant ERC i el PSOE per a la investidura segueix estant marcat "en la lògica del xantatge de la repressió, perquè no és una dinàmica d'autotutela de drets, sinó de pau social amb l'Estat buida de contingut". Vehí, ha matisat que quan diu això es refereix al fet que la voluntat de diàleg no té "consecució pràctica", sinó "un cartell" que posa "diàleg".Així, la CUP veu difícil asseure's a la taula per trobar una solució política amb l'Estat , ja que considera que d'aquestes negociacions entre ERC i PSOE no en sortirà cap referèndum d'autodeterminació, ja que va "en contra del principi fonamental de la unitat d'Espanya".

