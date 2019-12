Tallada la C-13 entre Llavorsí i Rialp per continues esllavissades de roques

La carretera C-13 continua tallada aquest dissabte entre Llavorsí i Rialp, a l’alçada de la moleta de Roní, per motius de seguretat. Un tall que es va produir ahir divendres a les 20h del vespre després que al migdia ja s’hagués hagut de donar pas alternatiu a la circulació per esllavissades de roques en aquest mateix punt, al punt quilomètric 141’5.Els tècnics i operaris que van treballar ahir durant hores per restablir la circulació no van poder garantir la seguretat del trànsit, motiu pel qual es va optar per tallar la via, ja que durant la tarda d’ahir va continuar baixant material de la muntanya. Per sort, els despreniments més importants no van atrapar cap vehicle ni van provocar cap accident.En aquests moments el trànsit es desvia per vies alternatives, segons el Servei Català de Trànsit , i 11 dels 15 municipis del Pallars Sobirà es troben incomunicats pel sud. Per accedir i sortir de la zona afectada, cal donar el tomb de més de 100 quilòmetres per la N-260 per el Pont de Suert i Vielha passant pels ports de Perves, Viu de Llevata i de la Bonaigua. No hi ha previsió, per ara, de fins quan es pot allargar el tall.El sector turístic del Pallars Sobirà és el que s’ha vist més afectat per aquests despreniments, ja que ens trobem en plena campanya nadalenca i d’alta afluència de visitants, especialment a les estacions d’esquí i en motiu també de cap d’any.

