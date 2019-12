Torra assegura que la Junta Electoral no pot decidir sobre la seva inhabilitació

Segons l'escrit del recurs, al qual ha tingut accés l'ACN, l'objectiu és la revocació de l'acord de la Junta Electoral Provincial del 24 de desembre perquè es doni trasllat de les sol·licituds de PP, Cs i Vox al Parlament.A més, considera que la Junta Electoral Provincial de Barcelona no té les competències necessàries per poder-lo inhabilitar, per la qual cosa, opina que les sol·licituds dels tres partits no haurien hagut de ser ni tan sols admeses a tràmit.La defensa de Torra aporta al recurs jurisprudència de la mateixa JEC segons la qual la competència per enjudiciar les situacions d'incompatibilitat dels diputats al Parlament de Catalunya correspon, en tot cas, al mateix Parlament.A banda, també subratlla que, al seu parer, els partits "no disposen de legitimació activa" per demanar l'expedició de la credencial de diputat al Parlament "en favor d'eventuals electes d'altres candidatures, com singularment va pretendre davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona la representació del Partit Popular".Per tot plegat, Torra demana a la JEC que revoqui l'acord de la junta provincial bé per donar al Parlament la possibilitat de presentar al·legacions a les peticions de PP, Cs i Vox o bé per decretar-ne la inadmissió.A través de Twitter Torra ha considerat que "l'estat espanyol és una fabulosa maquinària de vulnerar drets fonamentals". El president de la Generalitat s'ha mostrat sorprès que es pretengui inhabilitar-lo a través de la JEC i ha repetit el que va dir al TSJC: "Només el Parlament de Catalunya, seu de la sobirania nacional, decideix políticament escollir o canviar presidents".