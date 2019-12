El CAC pica el crostó a Terribas per l'editorial sobre les detencions dels CDR el 23-S

El CAC s'ha pronunciat d'aquesta manera sobre dues emissions de 'La portada' que havien estat objecte de queixes per una suposada manca de respecte als principis d’imparcialitat, neutralitat i pluralisme. Les emissions es van produir els dies 16 i 24 de setembre.Respecte al primer, l'ens no aprecia "formulació d'opinió" en l'anàlisi que es feia sobre la victòria de la selecció espanyola al campionat mundial de bàsquet de la Xina, "en relació amb el model de relacions polítiques entre Catalunya i l’Estat".En canvi, el CAC sí que aprecia que l'editorial del 24 de setembre "incorpora elements valoratius". "En el programa del 24 de setembre, la secció repassa els principals temes de l’actualitat del dia que tractarà el programa i reflexiona sobre un fet d’actualitat: les detencions de diverses persones per part de la Guàrdia Civil acusades de planejar accions violentes", recorda l'ens públic. Al respecte, l'acord adoptat el 18 de desembre per unanimitat del seu ple conclou: "Cal constatar que l’anàlisi de “La portada” del programa El matí de Catalunya Ràdio del 24 de setembre de 2019 presenta diversos elements valoratius de caràcter personal".En aquest sentit, "es reitera" a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) "la importància de cenyir-se escrupolosament" a les previsions del Llibre d’estil i de "delimitar clarament" els elements que són interpretacions o valoracions professionals de les opinions personals.