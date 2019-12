Els dos CDR que han pagat la fiança ja han sortit de la presó

Els dos últims CDR investigats en el marc de l'Operació Judes ja han sortit de la presó de Soto del Real després de fer efectiu el pagament de la fiança. En el cas d'Alexis Codina és de 10.000 euros i en el de Ferran Jolis de 5.000.L'Audiència Nacional va decretar aquest dijous la seva llibertat sota fiança, però problemes amb les gestions han comportat que hagin passat una nit més a la presó. Segons Alerta Solidària, que exerceix la seva defensa, el manament del seu alliberament estava a punt des de les dues de la tarda, però els dos detinguts no han estat posats en llibertat fins al vespre.L'Audiència ha fixat una fiança més alta per Codina perquè el considera part del "grup productor" de l'anomenat Equip de Resposta Tàctica (ERT). Un grup que, segons el sumari judicial, serà l'encarregat d'elaborar explosius. La sala penal de l'Audiència, però, considera provat que cap dels materials manipulats per Codina pot considerar-se explosiu. De fet, l'obertura del sumari judicial ja permetia comprovar que la Guàrdia Civil no va trobar explosius en cap dels escorcolls Amb aquests dos últims alliberaments només queden empresonats dos dels nou CDR detinguts el 23 de setembre, Jordi Ros i Germinal Tomàs, que el jutge d'instrucció també considera part del grup productor. David Budria i Clara Borrero van ser posats en llibertat amb càrrecs el 24 de setembre, mentre que Txevi Buigas, Xavier Duch i Eduard Garzón van ser alliberats després de pagar cadascun una fiança de 5.000 euros el 20 de desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor