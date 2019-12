Botons de puny o polseres amb la bandera espanyola: 175.000 euros de màrqueting patriòtic de l'Armada

L'Armada espanyola s'ha gastat 175.685,6 euros en productes de màrqueting els darrers mesos. Una quantitat que ha de servir per adquirir productes que es distribuirien entre els mateixos membres de l'exèrcit de mar, que es vendrien a la botiga de l'Armada o que es repartirien en fires per reclutar nou personal.Pel que fa als productes per als membres de l'Armada i la seva botiga, la despesa efectuada ha estat de 99.900 euros -una part dels quals, però, s'haurien de recuperar a través de vendes- i inclou elements de tot tipus, des de samarretes, gorres, bosses i copes fins a llapis de memòria, paraigües, corbates o ampolles. Els productes que no són de compra pública "seran personalitzats" a través d'un marcat o gravat, segons els plecs de la licitació.Algunes de les peces encarregades tenen símbols de l'Armada o al·legòrics de naus marítimes, mentre que d'altres tenen banderes espanyoles, de forma més o menys discreta. Un dels articles més patriòtics són uns botons de puny que simbolitzen directament la bandera espanyola, sense més elements.La informació relativa a la licitació i formalització de la compra -conclosa el 12 de desembre- no concreta quants se n'han demanat ni si són per vendre o per repartir internament en el cos, per bé que, fins ara, no apareixen com un producte per adquirir a la botiga de l'Armada. Tampoc se'n coneix el cost exacte, ja que s'ha encarregat enmig d'un lot de diversos articles per un cost total de 8.853 euros.

Bessons de l'Armada espanyola. by naciodigital on Scribd

En relació als materials de publicitat i màrqueting per al reclutament de nous membres de l'Armada, aquesta va adjudicar al juliol compres per un total de 75.785,6 euros, els quals es pressuposa que no es recuperaran, ja que seran per repartir en "fires de joventut i ocupació, exposicions, congressos, etcètera". En elles, aquest material serà "entregat a una pluralitat de persones per publicitar l'activitat de l'Armada i ajudar així a la captació de personal per a les diverses escales de la mateixa", segons els plecs de licitació.Entre aquests articles, hi ha 5.000 polseres amb la bandera espanyola o 300 retoladors que dibuixen els colors d'aquesta. També hi ha, però, 3.000 llapis de memòria amb la forma d'un soldat de l'exèrcit, 5.000 gorres i 5.000 samarretes amb la bandera espanyola, 1.200 carregadors externs o 9.000 imants, tal com es pot comprovar en la documentació inferior.

Màrqueting de l'Armada per reclutar. by naciodigital on Scribd

