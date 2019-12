Les innocentades de la Barcelona preindustrial

, un significat religiós. Es celebrava per recordar la innocència dels nens assassinats, segons l'Evangeli de Mateu, pel governador de Judea, Herodes. Aquesta versió diu que, en assabentar-se del naixement de Jesús, i tement que aquest el destronés, va fer degollar tots els menors de dos anys de la ciutat de Betlem. Ara mateix, una de les estàtues de Llorenç Matamala i Piñol de la façana del naixement de la Sagrada família fa referència a aquesta matança.i, per tant, veracitat d'aquesta història és qüestionable. Sembla ser que, simplement, van triar aquest personatge sinistre, que s'havia destacat pels assassinats de contrincants polítics, per fer-lo passar a la posteritat com a infanticida despietat. Total, ja no li venia d'aquí...Barcelona, durant el dia 28 de desembre es triava un bisbetó, un nen que durant aquella jornada tenia autoritat eclesiàstica i també es feia una substitució del clergat regular.que procedeixen de l'àmbit secular i pagà. El dia dels Sants Innocents era especialment celebrat en els temps en que Barcelona encara es regia per les organitzacions gremials. En Lluís Almerich va fer-se'n ressò al seu llibre Tradicions, festes i costums populars de Barcelona. En aquella època els membres de cada ofici ideaven les seves innocentades en conjunt i aquell dia sempre intentaven enganyar algú.fins que aquesta quedava ben calenta però sense arribar al punt d'estar roent, evitant que la seva elevada temperatura fos detectada a primer cop d'ull. El que la intentava agafar com a auguri de bona sort s'enduia una bona cremada. De vegades també clavaven una moneda de coure a terra, per riure's de tot aquell que s'ajupia dissimuladament per agafar-la.el que feien era introduir fils dins la pasta, que causaven moltes molèsties als consumidors en passar desapercebuts fins que ja eren a la boca., a l'altra banda de la plaça de la Llana, substituïen el ble de les espelmes per cues de rave, i els pastissers, per la seva banda, farcien els dolços amb espart.es posés d'acord per adulterar els productes, d'aquesta manera el client era enganyat tant si acudia a un mestre com si anava a comprar a un altre, fet que els evitava perdre clientela., algunes d'elles de ben pesades. El 28 de desembre era el dia ideal per fer bromes als aprenents. Alguns mestres els feien anar a buscar coses estranyes a la farmàcia com ara "pols de moll de l'os de farmacèutic", o bé simplement "l'unguent", així a seques, sense determinar.a un local on els donaven un sac carregat de rocs i els deien que sobretot no l'obrissin, ja que es podien escapar.anomenada pamparruga que es trobava sota els cabells i els impedia aprendre l'ofici. Quan ja havien tret tots els estris punxants i tallants i l'aprenent estava prou espantat li confessaven la broma.. Una de les més comunes era convèncer un dels més petits perquè s'amagués dins d'una cistella tapada amb un drap i després es dedicar-se a anar traginant la cistella amb cara d'extenuació pel carrer. Quan un barceloní s'oferia a ajudar, li donaven les gràcies i li cedien la cistella. Després que el pobre innocent la carregués uns quants metres, el petit aprenent en sortia disparat i se'n burlava fent-li pam i pipa.i va irrompre la famosa llufa de paper de diari que els nens enganxaven a l'esquena dels adults amb agulles de cap torçades sense que aquests se n'adonessin. Ara aquest costum encara perdura tot i que pocs nens el practiquen i ho fan substituint l'agulla de cap per cinta adhesiva.

