Barcelona reuneix el talent de l'èxode científic i tecnològic

Més de 200 científics i experts en tecnologia formats a Barcelona s'han reunit aquest divendres en el Barcelona Alumni Global Summit organitzat per l'entitat SciTech Diplohub. L'objectiu de l'organització és connectar els professionals formats a la capital catalana que actualment treballen arreu del món per impulsar projectes de recerca.La cimera ha acollit una nodrida representació d’investigadors de centres de recerca i universitats de reconegut prestigi com el Massachusetts Institute of Technology, la Universitat de Harvard, la Universitat d’Òxford, la NASA, la Universitat Tècnica de Munic, l’Escola Politècnica Federal de Zuric o la Universitat de Soochow a la Xina; directius d’empreses tecnològiques com Facebook, Google, Alibaba, Microsoft o Tesla; i alts càrrecs d’institucions internacionals com el Banc Mundial, la Comissió Europea o l’agència britànica d’innovació Nesta.En l'acte celebrat a la Pedrera, els participants han posat en comú les diferents sessions paral·leles i celebrat un dinar networking amb els representants de les institucions impulsores de SciTech DiploHub: rectors d’universitats, directors de centres de recerca, CEOs de startups, organitzacions empresarials i institucions públiques.El director executiu de SciTech DiploHub, Alexis Roig assegura que el talent científic és "essencial" en la projecció internacional de Barcelona, mentre que el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha demanat "donar eines" a emprenedors i investigadors perquè segueixin involucrats en la recerca a Catalunya.

