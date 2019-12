Òscar Camps demanda set articulistes per danys a l'honor

El fundador i president de l'ONG Open Arms, Òscar Camps, ha demanat set articulistes de tres mitjans de comunicació a qui acusa d'intromissió al seu dret a l'honor. En concret, Camps porta als tribunals Alfonso Rojo i Antonio Cabrera de Periodista Digital, Antonio Moreno Ruiz i Ferran Núñez d'Españoles de Cuba i Eduardo Inda, Cristina Seguí i Jimmy Giménez-Arnau d'OK Diario.Camps fa referència a articles publicats per aquests mitjans entre l'agost i el setembre, referents a la tasca del vaixell d'Open Arms al Mediterrani. Precisament va ser a l'agost quan l'embarcació va passar 20 dies amb un centenar de persones a bord sense que la Unió Europea proposés cap solució.Els articles que han provocat la demanda de Camps parlen del fundador d'Open Arms com un "esclavista" i "negrer" i l'acusen de col·laborar amb màfies de tràfic de persones. El fundador de l'ONG emmarca aquests articles en una campanya contra l'organització i de "desprestigi" de la imatge del seu president.En un comunicat, l'ONG recorda que Open Arms i Camps ja van ser acusats de pertinença a màfies i que la Fiscalia italiana va desestimar i arxivar les acusacions a l'abril. A més, a l'estat espanyol els intents de Vox de portar a judici l'organització no han tingut cap recorregut judicial, ja que l'Audiència Nacional ha arxivat el procediment.La demanda exigeix rectificacions públiques als mitjans, la publicació de la sentència en dos diaris de tirada nacional i una indemnització per danys i perjudicis de 10.000 euros.

