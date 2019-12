VÍDEO La nova cançó de Rosalía amb Travis Scott: de ser un ídol per a ella a cantar junts

Rosalía torna a estar al número u de tendències musicals. Aquesta vegada, col·laborant amb un dels artistes internacionals de més renom del panorama hip-hop: Travis Scott, en el remix del tema Highest in the room. La cantant de Sant Esteve Sesrovires resol així la incògnita d'una de les fotografies més enigmàtiques del 2019, en la que sortia amb el raper de Houston.

Rosalía va enlluernar el Palau Sant Jordi el passat 6 de desembre a la nit davant de milers de fans entregats a ella, que ha tornat a Barcelona per acabar un any que ha estat de glòria en el marc de la gira El mal querer.





Tot just després de cantar la primera cançó, la cantant no ha pogut evitar emocionar-se davant d'un públic plenament entregat. Aquest 2019 ha estat un any intens per a Rosalía, cosa que ha reconegut davant de tots els seus seguidors:"Us vull dir una cosa: Aquest ha estat el millor any de la meva vida".

