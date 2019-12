Aquest actor de Merlí s'ha convertit en un fenomen mediàtic (i no és qui et penses)

Albert Baró s'ha convertit en un dels actors catalans més famosos a Sud-amèrica.

l'actriu Delfina Chaves, coprotagonista de la telenovel·la 'Argentina, tierra de amor y venganza'.

és l'actor de Merlí amb més followers a les xarxes socials: Carlos Cuevas en té 824.000 i David Solans 449.000. Esperem que li segueixi anant igual de bé!

La seva fama, però, no es deu a la sèrie Merlí, on interpretava Joan Capdevila, sinó a'Argentina, tierra de amor y venganza'. I és que, l'any passat l'artista va marxar a Buenos Aires per protagonitzar aquesta telenovel·la setmanal, la qual s'ha convertit en un èxit absolut a Argentina.Des de llavors, que l'actor no ha parat d'aparèixer en mitjans del país i fins i tot ha estat perseguit per fotògrafs de revistes del cor. El motiu? La seva suposada relació ambAra, un any després d'estar rodant a Argentina, l'artista ha tornat a casa convertit en una estrella i amb més d'1,3 milions de seguidors a Instagram. De fet, encara que pugui sorprendre,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor