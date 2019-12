El PSOE i ERC exploren el marge per a la investidura abans de Reis

El pronunciament de l'Advocacia de l'Estat és, per a ERC, la prova del cotó per poder passar a l'abstenció en la investidura

Fonts republicanes afirmen que l'acord està "madur", mentre que veus del PSOE diuen que el pacte "està fet"

Com si d'un copiós àpat nadalenc es tractés, el PSOE i ERC estan en plena digestió pesada. Els primers perquè temen com l'opinió pública encaixarà el pronunciament de l'Advocacia de l'Estat després del revés de la justícia europea. Els segons, perquè després d'haver rebut amb eufòria el veredicte a favor de la immunitat d'Oriol Junqueras, han de preparar el terreny perquè l'independentisme paeixi un possible acord amb els socialistes. Ambdues parts s'han encomanat al temps amb les festes de Nadal com a argument perfecte, però aquest divendres el rellotge s'ha reprès amb una nova reunió -avançada per El País - per determinar si el ple d'investidura serà abans o després de Reis. Tot està obert.El president en funcions, Pedro Sánchez, ha esquivat fer, com és tradicional, la roda de premsa de la darrera reunió del consell de ministres de l'any i la portaveu Isabel Celáa no ha aclarit si l'Advocacia es pronunciarà el dilluns que ve o bé apurarà el termini fins al 2 de gener. En tot cas, si fos dilluns, els republicans encara podrien reunir el seu consell nacional el dia 31. Des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que diu sense embuts que han estat vulnerats els drets del líder d'ERC, els republicans van donar per impossible una investidura abans de finals d'any malgrat tenir encarrilada la mesa de negociació.Per molt que des del PSOE neguin de portes enfora que la sentència hagi estat una "garrotada", de portes endins admeten que no esperaven que fos tan contundent. Subratllen, però, que l'acord amb ERC segueix una lògica separada a la de l'Advocacia. Celáa ha insistit que aquesta és una institució "autònoma per gestionar el termini com millor li sembli" i ha argumentat que si triga en emetre el seu escrit és perquè la sentència del TJUE "és novedosa i canvia la doctrina".Per molt que els socialistes alimentessin la tesi que sí que era possible i que el Congrés habilités els dies 28,29 i 30 de desembre, els republicans ho van descartar des del principi. De fet, les presses dels socialistes no es van traduir tampoc en un pronunciament ràpid de l'Advocacia de l'Estat i per a ERC aquesta és la prova del cotó per poder passar a l'abstenció. El que ara s'explora és si hi ha marge per un debat d'investidura que comenci el 2 de gener, la primera votació seria el 3 i la segona, la definitiva i que requereix l'abstenció dels republicans, el 5 de gener. Els republicans van congelar les negociacions amb el PSOE a l'espera de què diu l'Advocacia de l'Estat sobre Junqueras. Fonts socialistes expliquen que, donades les circumstàncies i amb la investidura en joc, la voluntat seria que s'anés més enllà del pronunciament del juny, quan l'advocacia ja va avalar que Junqueras obtingués un permís per anar a recollir l'acreditació com a eurodiputat a la Junta Electoral. Aleshores, però, no acceptava el trasllat al Parlament Europeu i argumentava una immunitat "limitada".Des d'ERC segueixen reivindicant que Junqueras ha de ser alliberat de forma immediata i assenyalen que el veredicte europeu posa a prova el compromís de Pedro Sánchez per la via política i no la judicial. Es tracta, però, d'un moviment polític; perquè entenen que el pronunciament que faci l'Advocacia res tindrà a veure amb la decisió final que prengui el Tribunal Suprem. De què es derivin de les converses dels pròxims tres dies -malgrat l'anunci d'ERC, els contactes amb el PSOE segueixen- en dependrà que l'òrgan jurídic apuri o no el termini fins el dia 2 de gener per presentar el seu escrit i, com a conseqüència, que la investidura sigui abans o després de Reis.Fonts republicanes asseguren des de fa dies que l'acord per la mesa de negociació entre governs i al marge de la bilateral Estat-Generalitat està "madur". I fonts socialistes afirmen que el pacte "està fet". Resta, doncs, per veure com i quan es concreta el "gest per la desjudicialització" que demanen els de Junqueras i, en conseqüència, el calendari. Mentre fan la seva respectiva digestió, els socialistes s'han passat els dies dient que estaven a l'espera d'ERC mentre que els republicans afirmen estar a l'espera del PSOE. El govern espanyol en funcions ha anunciat aquest divendres la congelació de l'increment de les pensions i dels salaris fins que hi hagi investidura. Tot plegat, mentre Podem s'ho segueix mirant amb inquietud i la dreta segueix carregant contra una possible entesa del PSOE amb ERC. Pablo Iglesias es va reunir amb els dirigents republicans Sergi Sabrià i Carolina Telechea el passat dilluns amb la intenció de "conèixer de primera mà" la lectura de la situació que fa Podem. Fonts coneixedores de la trobada expliquen que la reunió es va fer a petició d'ERC, que va ser "purament informativa" i que en cap cas Iglesias entra en una negociació que s'està portant a terme de forma bilateral el PSOE i els de Junqueras. "Estem a l'espera", afirmen. "Una setmana amunt o avall no importa tant", ha resumit la diputada de Podem Pilar Garrido.I és en aquesta espera que PP, Cs i Vox no donen treva. El líder dels populars, Pablo Casado, ha lamentat que Sánchez intenti "comprar la seva investidura amb delinqüents" i Inés Arrimadas ha fet una crida als barons del PSOE perquè "frenin la bogeria" del seu líder . Els socialistes aspiren a què en els dies que queden l'oposició descarregui tota la munició verbal i qualli que l'Advocacia no pot fer cas omís a una sentència europea per molt que suposi esmenar la seva estratègia judicial. De la mateixa manera que ERC aspira a què les veus que dins de l'independentisme critiquen una possible entesa baixin de volum. Ambdues parts transiten amb una imposada llei del silenci per blindar-se del desenllaç de la investidura.

