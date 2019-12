Intervingut amb èxit a Sabadell un nadó prematur nascut amb l'aparell digestiu fora de l'abdomen

Un equip de professionals de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha intervingut, amb èxit, un nadó prematur nascut amb gastrosquisis complexa, és a dir, amb tot l’aparell digestiu fora de l’abdomen. La intervenció es va dur a terme només néixer i es va fer en dos dies diferents, per la complexitat de l'operació.El diagnòstic es va fer a les 12 setmanes de gestació mitjançant una de les ecografies de control, en una deformació que es dona en un de cada 10.000 nascuts. El naixement va arribar a la setmana 34 per cesària programada, per minimitzar qualsevol risc afegit. Només néixer, el nadó va ser sotmès a una delicada intervenció per introduir els òrgans dins de l’abdomen.El director de Cirurgia Pediàtrica del Parc Taulí, Bernardo Núñez, ha assenyalat que “donada la fragilitat" del bebè, l'operació "es va haver de portar a terme en dues fases, en dos dies diferents”. Una tasca que va comptar amb la participació també de cirurgians pediàtrics, obstetres, neonatòlegs, anestesiòlegs pediàtrics i equips d’infermeria quirúrgic i neonatal.El nadó, que ha passat uns dies ingressat a l’UCI neonatal, aquest divendres l'han traslladat a la Unitat de Neonats, on estarà ingressat fins que s’alimenti de manera natural. De totes maneres, "l'evolució és molt favorable".Curiosament, fa tot just un any va néixer al Parc Taulí un altre nadó amb la mateixa malformació congènita, que també va ser sotmès al mateix tipus d’intervenció. Aquest infant, que acaba de celebrar el seu primer aniversari, es troba "en perfecte estat".

