Versió sense playbuzz

Aquesta setmana, el portal TV Time ha publicat un llistat amb les sèries més vistes d'aquest 2019. Us deixem amb el rànquing: quines heu vist?1. Lucifer2. Stranger Things3. 13 Reasons Why4. La Casa de Papel5. Orange Is The New Black6. The Handmaid’s Tale7. Sex Education8. Élite9. You10. Chilling Adventures of Sabrina

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor