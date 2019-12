L'Autoritat Fiscal retreu a Sánchez l'opacitat fiscal amb les comunitats

Nou retret de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) al govern de Pedro Sánchez pel que fa a l'aplicació de les regles d'estabilitat pressupostària. Aquest organisme ha publicat les recomanacions que va fer el tercer trimestre de l'any i, entre les crítiques emeses, hi ha l'opacitat amb què opera l'executiu central de cara a les finances de les comunitats autònomes i, en concret, la manca d'informació relativa als recursos que els arribaran pel sistema de finançament o la compensació pel canvi de metodologia de cobrament d'IVA.Unes traves que diversos governs com la Generalitat havien denunciat que dificulta el procés d'elaboració dels pressupostos o quadrar els comptes per complir amb els objectius de dèficit imposats. L'Airef ara avala aquesta crítica i, segons la nota feta pública, va reclamar a l'executiu espanyol que fixés "amb la suficient antel·lació els recursos del sistema de finançament autonòmic amb que comptaran les comunitats el següent exercici" i, pel que fa al 2019, que "comuniqués formalment si compensarà les comunitat pel SII [subministrament immediat d'informació] de l'IVA".El conflicte de l'IVA neix del fet que, arran del canvi a l'hora de pagar aquest impost, el govern de Mariano Rajoy va permetre que es liquidés la quantitat relativa a desembre de 2017 al gener de 2018. Això va provocar disfuncions en la quantitat que calia transferir l'any passat a les comunitats -van rebre avançaments per valor d'11 mesos- i que l'executiu central es va comprometre a resoldre el 2019.El govern de Sánchez, segons els mateixos documents fets públics, hauria defensat que la manca d'aprovació dels comptes d'aquest any -el projecte dels quals preveia retornar els recursos no transferits en concepte d'IVA- va suposar la "impossibilitat de resoldre aquesta situació i complir la recomanació" de l'Airef. Malgrat tot, aquest organisme li replica que, "en virtut del principi de lleialtat institucional i en nom de la seguretat jurídica, el ministeri d'Hisenda ha de comunicar formalment amb antel·lació suficient els recursos de les comunitats autònomes".Nombrosos governs autonòmics, en aquest sentit, s'han queixat del desconeixement en relació a si percebrien aquesta quantitat i si s'actualitzarien les bestretes relatives al finançament, aspectes en els quals la ministre d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha mostrat erràtica. Curiosament, l'Airef també va reclamar que, atès que el govern espanyol no tenia intenció de compensar les comunitats per l'IVA aquest 2019, usés aquests recursos per reduir el seu propi dèficit. L'executiu, però, hauria negat que el fet de no compensar aquest deute hagi generat "un estalvi real". Què se n'hauria fet, doncs, de les partides previstes al projecte de pressupostos destinades a resoldre el greuge amb les autonomies?La manca d'informació pressupostària o la gestió de l'IVA a compensar, però, no van ser les úniques divergències de l'Autoritat Fiscal amb Sánchez pel que fa a les relacions amb les autonomies. L'Airef va insistir de nou en la necessitat d'establir objectius de dèficit i deute diferenciats en les diverses comunitats, una reivindicació que fa temps que reclama la Generalitat i que el mateix organisme també ha posat sobre la taula diversos cops sense èxit . Aquesta vegada el govern espanyol va respondre que ho estudiaria.De la mateixa manera, l'Autoritat Fiscal també reclama a l'Estat que delimiti amb claredat com afecten els projectes finançats amb recursos europeus a la delimitació de la regla de despesa de les comunitats, perquè els governs autonòmics puguin fer previsions més acurades. I per als que han d'elaborar plans econòmic-financers després de desviar-se dels objectius d'estabilitat, demana que coneguin també amb quins recursos poden comptar de transferències de l'Estat per fer els càlculs amb prou informació.

