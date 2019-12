Un regidor del PSC del Bages equipara el concert al Palau de la Música amb l'Alemanya nazi

La primera foto és de l'Alemanya Nazi, 1939. La segona és el Palau de la Música, Catalunya, 2019.

80 anys de diferència, la mateixa propaganda.

Que no us enganyin, ÉS FEIXISME! pic.twitter.com/44F18ec5Z0 — Àngel Sáez Marcos (@AngelSaez_) December 27, 2019

El regidor de Tecnologia, Infància i Joventut pel PSC al govern de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), Àngel Sáez Marcos ha equiparat el concert de Sant Esteve al Palau de la Música Catalana on els espectadors van mostrar diverses estelades amb l'Alemanya nazi al seu compte de Twitter.Per completar la piulada, el regidor santjoanenc ha posat una foto històrica on es veuen esvàstiques i altres emblemes de l'Alemanya feixista i l'ha posat al costat d'una foto del públic que va assistir al Palau de la Música i va mostrat estelades durant el Cant de la Senyera."La primera foto és de l'Alemanya Nazi, 1939. La segona és el Palau de la Música, Catalunya, 2019. 80 anys de diferència, la mateixa propaganda", ha afirmat, per concloure assegurant "que no us enganyin, és feixisme!".El regidor socialista ha fet la seva afirmació poc després que Societat Civil Catalana desqualifiqués el cant d'«Els Segadors» al Palau de la Música assegurant que era «l'avantsala d'un règim totalitari»

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor