El Govern espanyol destina 62 milions a reparar els danys del temporal del setembre

L'últim Consell de Ministres de l'any 2019 ha aprovat un conjunt d'inversions per un total de 62 milions d'euros amb els quals es repararan els danys soferts per la Depressió Aïllada en Nivells Alts de l'Atmosfera (DANA) que va afectar les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura i zones costaneres afectades de la Mediterrània de l'11 al 14 de setembre.En total, d'aquests 62 milions d'euros, 46.600.000 es destinaran a la Confederació Hidrogràfica del Segura, on es repararan infraestructures, lleres dels rius i rieres a les demarcacions d'Alacant, Múrcia, Almeria i Albacete.A més, es destinaran 3,9 milions d'euros a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a escometre reparacions similars al País Valencià i a Castella-la Manxa, i d'altres 11,4 milions d'euros per a actuacions a la costa a les demarcacions de Tarragona, a tot el País Valencià, Múrcia, Almeria, Granada i Màlaga.En concret, a la Confederació Hidrogràfica del Segura es destinaran 46.678.983 euros per reposar infraestructures, rius, lleres, motes i rambles. A les obres d'emergència de la demarcació d'Alacant es destinaran 17.221.666 euros; a Múrcia anirà una inversió de 24.667.651 euros; altres 3.331.333 euros es destinaran a Almeria, i a Albacete s'invertiran 1.458.333 euros.D'altra banda, s'invertiran fins 3.906.130 euros en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, davant els danys provocats per la DANA que van afectar especialment la zona sud del país Valencià, que inclou els sistemes Serpis, Marina Alta i Marina Baixa. També es van registrar precipitacions notables a la ribera baixa del riu Xúquer i a la conca del Vinalopó. Finalment, es van produir pluges de menor entitat a la zona sud de Castelló.

