Així podrien ser els vàters del futur (i hi ha polèmica)

Hi ha invents que creen polèmica i el que us explicarem a continuació és un d'ells. Es tracta d'un vàter inclinat pensat per a ser incòmode.

Molta gent sortia dels banys amb el mòbil i vaig pensar que aquesta situació havia de canviar

És per això, afirma, que si el seu invent es comencés a instal·lar als llocs públics, empreses i instituts, es reduiria el temps que la gent passa al lavabo.

Com us podeu imaginar, la idea no ha agradat gaire i Twitter s'ha omplert de crítiques a aquest peculiar vàter i al seu creador.

Sí, pot semblar que no té cap mena de sentit, però el seu creador assegura que pot ser útil per reduir les cues que es formen als lavabos públics i també per augmentar la productivitat a les feines.De fet Mahabir Gill, el creador d'aquest invent, relata que se li va acudir la idea durant un viatge per carretera. "Em vaig aturar per anar al lavabo i hi havia una cua enorme.", explica a la BBC.És per aquest motiu que va dissenyar un vàter inclinat cap endavant. Segons comenta, aquesta inclinació et permet seure correctament, però fa que sigui molt incòmode estar en aquesta posició més de 5-7 minuts.Què en penseu d'aquest invent?

