Així és la nova funció d'Instagram que està creant polèmica: què n'opines?

Instagram ha posat en marxa una nova funció que vol lluitar contra el ciberbullying i els continguts negatius

A més a més, també se l'anima a canviar l'escrit i a eliminar les paraules ofensives.

Doncs res, perquè Instagram permet publicar-lo igualment. És a dir, l'app t'avisa que el teu contingut pot ser ofensiu, però malgrat tot te'l deixa penjar.

Vosaltres també ho penseu?

. A partir d'ara, doncs, l'app t'avisarà si la descripció o la imatge que vols publicar és potencialment ofensiva.Com pots veure en la foto, si l'usuari està a punt de penjar un contingut amb insults, li apareix una notificació on se l'avisa que el seu text pot ser denunciat.Ara bé, i que passa si l'usuari no vol modificar l'escrit?Tenint en compte això, no és d'estranyar que algunes persones ja s'hagin queixat sobre aquesta nova funció. Alguns usuaris creuen que aquesta mesura és insuficient i que realment no atura el ciberbyllying ni altres problemàtiques similars.

