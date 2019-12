Castella i Lleó es trenca: Podem i el PSOE voten a favor d'una nova comunitat

L'Ajuntament de Lleó demanarà a les Corts de Castellà i Lleó i a les Corts Generals de l'Estat (Congrés i Senat) "el dret a la constitució com a Comunitat Autònoma de la Regió Lleonesa", és a dir, separar-se de Castella i crear una nova comunitat autònoma. La moció impulsada des del ple del consistori ha tirat endavant gràcies als vots d'Unió del Poble Lleonès (UPL), el PSOE i Podem, mentre que PP i Ciutadans han rebutjat la iniciativa."Castella i Lleó es va constituir tot i l'oposició de la gent, ajuntaments, diputacions i institucions lleoneses, aplicant la dedocracia per Martín Villa, que va obligar a la Regió Lleonesa a formar part d'una comunitat absolutament artificial", ha argumentat el portaveu d'UPL, Eduardo López Sendino, en la defensa de la moció.El dirigent ha matisat que no té "res en contra dels castellans", però que "els números no presenten cap dubte". López Sendino es referia a la pèrdua de població constant de Lleó des de 1983 davant del creixement de Valladolid, actual capital de la comunitat. També feia referència a la taxa d'atur desigual entre les dues localitzacions.José Antonio Díez, alcalde de Lleó del PSOE, ha justificat el suport a la proposta per "un sentiment total de la ciutadania de no pertinença a Castella i Lleó" i per "millorar la qualitat de vida i el posicionament de Lleó i els seus habitants ".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor